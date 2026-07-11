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Türkiye
AA 11.07.2026 13:54

Park halindeki traktöre çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

Çankırı'da yol kenarında park halindeki traktöre çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Park halindeki traktöre çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

Adem S. (41) idaresindeki otomobil, Çankırı-Kızılırmak kara yolu Tepealagöz köyü yol ayrımında park halindeki traktöre çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Satı İ. (80), Sadık İ. (75) ve Sadık Aras İ. (8) ağır yaralandı.

Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Sadık Aras İ. ve Satı İ. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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