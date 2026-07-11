Açık 28.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.07.2026 13:31

İran: ABD'nin 8-9 Temmuz'daki saldırılarında 17 kişi hayatını kaybetti, 115 kişi yaralandı

İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 8-9 Temmuz'da ülkeye düzenlediği saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin yaralandığını duyurdu.

İran: ABD'nin 8-9 Temmuz'daki saldırılarında 17 kişi hayatını kaybetti, 115 kişi yaralandı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD'nin 8-9 Temmuz'da ülkenin 6 şehrine düzenlediği saldırıların neden olduğu can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Kermanpur, saldırılarda biri kadın 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin yaralandığını aktardı.

İran'ın, Hürmüz Boğazı'nda birkaç gemiyi "koordinasyonsuz" hareket ettiği gerekçesiyle hedef almasının ardından ABD, İran ile varılan mutabakata rağmen 8-9 Temmuz'da İran'ın güney bölgeleri ve ülkenin kuzeyindeki Gülistan eyaletine saldırılar düzenlemişti.

İran da Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'deki ABD üslerine karşı saldırılar gerçekleştirmişti. 

ETİKETLER
İran ABD
Sıradaki Haber
İranlı kaynağa göre ABD mevcut tutumundan geri adım atmadıkça müzakereler söz konusu değil
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:29
İletişim Başkanı Duran'dan Srebrenitsa mesajı
14:21
Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı düzenlenen programla anıldı
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Srebrenitsa'yı asla unutmayacağız
13:59
Park halindeki traktöre çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
13:42
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den LGS tercihlerinde "Rota Maarif" vurgusu
13:37
Şanlıurfa'da anız yakan kişilere 21,2 milyon lira ceza kesildi
NATO Zirvesi'ne Türk mutfağı damgası
NATO Zirvesi'ne Türk mutfağı damgası
FOTO FOKUS
Avrupa'nın ortasında soykırım: Srebrenitsa
Avrupa'nın ortasında soykırım: Srebrenitsa
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ