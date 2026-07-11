Açık 28.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.07.2026 13:28

İranlı kaynağa göre ABD mevcut tutumundan geri adım atmadıkça müzakereler söz konusu değil

İranlı müzakere ekibine yakın bir kaynak, ABD’nin mevcut tutumundan geri adım atmadığı sürece Tahran-Washington müzakerelerinin söz konusu olmayacağını söyledi.

İranlı kaynağa göre ABD mevcut tutumundan geri adım atmadıkça müzakereler söz konusu değil

İranlı müzakere ekibine yakın bir kaynak, yarı resmi Fars Haber Ajansına konuya dair açıklama yaptı.

Kaynak, Tahran-Washington arasındaki müzakerelerin, ABD mevcut tutumundan geri adım atmadığı sürece gerçekleşmeyeceğini ifade etti.

Söz konusu kaynak ayrıca, İsrail medyasında yer alan ve İran’ın ABD’den müzakere talep ettiği yönündeki haberleri yalanlayarak şunları kaydetti:

"ABD’nin geri adım attığının göstergesi, savaşın sonlandırılması amacıyla Lübnan çalışma grubunun kurulması, geri çekilmenin sağlanması, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş konusunun çözülmesi ve İran’ın petrol ihracatının normale dönmesi başta olmak üzere üzerinde mutabakata varılan diğer hususların uygulamaya konulmasıdır." 

ETİKETLER
İran ABD
Sıradaki Haber
Avrupa ve İngiltere sahillerinde et yiyen ölümcül bakteri alarmı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:29
İletişim Başkanı Duran'dan Srebrenitsa mesajı
14:21
Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı düzenlenen programla anıldı
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Srebrenitsa'yı asla unutmayacağız
13:59
Park halindeki traktöre çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
13:42
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den LGS tercihlerinde "Rota Maarif" vurgusu
13:37
Şanlıurfa'da anız yakan kişilere 21,2 milyon lira ceza kesildi
NATO Zirvesi'ne Türk mutfağı damgası
NATO Zirvesi'ne Türk mutfağı damgası
FOTO FOKUS
Avrupa'nın ortasında soykırım: Srebrenitsa
Avrupa'nın ortasında soykırım: Srebrenitsa
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ