Açık 28.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 11.07.2026 13:23

Haziranda gerçekleştirilen gıda denetimlerde 242,8 milyon lira ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "1-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen 127 bin 643 gıda denetiminde, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 242,8 milyon lira idari para cezası uygularken, 32 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk." dedi.

Haziranda gerçekleştirilen gıda denetimlerde 242,8 milyon lira ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, haziran ayı boyunca yurt genelinde yürütülen gıda denetimlerine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.

Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi kırmızı çizgimizdir." ifadesini kullandı.

127 binden fazla denetim yapıldı

Bakan Yumaklı'nın paylaştığı verilere göre, 1-30 Haziran tarihleri arasında yurt içindeki gıda işletmelerine yönelik toplam 127 bin 643 denetim gerçekleştirildi.

Yapılan kontroller sonucunda mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere yönelik cezai yaptırımlar uygulandı. Bu kapsamda, kurallara uymayan işletmelere toplam 242,8 milyon lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, halk sağlığını tehlikeye atan durumlar nedeniyle 32 işletme hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunuldu.

"Gıda fırsatçılarına göz açtırmayacağız"

Bakanlığın gıda güvenliği konusundaki denetim faaliyetlerinin kararlılıkla süreceğini belirten Yumaklı, dürüst üreticinin korunacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"İşini hakkıyla yapan, rızkını helalinden kazanan üreticimizin emeğine sahip çıkarken, sıfır tolerans ilkemizle gıda fırsatçılarına göz açtırmayacağız."

ETİKETLER
Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı Denetim Gıda
Sıradaki Haber
Yılın ilk yarısında 16 şirket halka arz edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:29
İletişim Başkanı Duran'dan Srebrenitsa mesajı
14:21
Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı düzenlenen programla anıldı
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Srebrenitsa'yı asla unutmayacağız
13:59
Park halindeki traktöre çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
13:42
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den LGS tercihlerinde "Rota Maarif" vurgusu
13:37
Şanlıurfa'da anız yakan kişilere 21,2 milyon lira ceza kesildi
NATO Zirvesi'ne Türk mutfağı damgası
NATO Zirvesi'ne Türk mutfağı damgası
FOTO FOKUS
Avrupa'nın ortasında soykırım: Srebrenitsa
Avrupa'nın ortasında soykırım: Srebrenitsa
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ