Haziranda gerçekleştirilen gıda denetimlerde 242,8 milyon lira ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, haziran ayı boyunca yurt genelinde yürütülen gıda denetimlerine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.

Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi kırmızı çizgimizdir." ifadesini kullandı.

127 binden fazla denetim yapıldı

Bakan Yumaklı'nın paylaştığı verilere göre, 1-30 Haziran tarihleri arasında yurt içindeki gıda işletmelerine yönelik toplam 127 bin 643 denetim gerçekleştirildi.

Yapılan kontroller sonucunda mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere yönelik cezai yaptırımlar uygulandı. Bu kapsamda, kurallara uymayan işletmelere toplam 242,8 milyon lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, halk sağlığını tehlikeye atan durumlar nedeniyle 32 işletme hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunuldu.

"Gıda fırsatçılarına göz açtırmayacağız"

Bakanlığın gıda güvenliği konusundaki denetim faaliyetlerinin kararlılıkla süreceğini belirten Yumaklı, dürüst üreticinin korunacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"İşini hakkıyla yapan, rızkını helalinden kazanan üreticimizin emeğine sahip çıkarken, sıfır tolerans ilkemizle gıda fırsatçılarına göz açtırmayacağız."