Avrupa ve İngiltere sahillerinde et yiyen ölümcül bakteri alarmı

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, uydu verilerini kullanarak deniz suyu sıcaklığı ve tuz oranına göre bir risk haritası hazırladı.

Yapılan analizler, normal şartlarda yaz ortasında artması beklenen bakteri yoğunluğunun, bu yıl mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle çok daha erken seviyelere ulaştığını gösteriyor.

Bakteri, özellikle tatlı su ile tuzlu suyun karıştığı nehir ağızlarında ve az tuzlu durgun kıyılarda sıcaklığın artmasıyla hızla çoğalıyor.

En çok risk altında olan bölgeler

Uzmanlar, Akdeniz ve Atlas Okyanusu’nun yüksek tuz oranı nedeniyle bu bakteri için genel olarak uygun bir ortam sunmadığını belirtiyor. Ancak yoğun yağışlar sonrası nehirlerden denize karışan tatlı sular bu durumu değiştirebiliyor.

Şu an için bakterinin en rahat çoğaldığı ve en yüksek riskin görüldüğü yerler arasında Baltık Denizi ile Kuzey Denizi kıyıları öne çıkıyor.

Risk haritasında Bulgaristan, Fransa, Almanya, Romanya ve İsveç gibi ülkelerin kıyı bölgeleri dikkat çekerken, geçtiğimiz günlerde bazı İspanyol plajlarının bu tehlike nedeniyle geçici olarak kapatıldığı biliniyor.

Açık yarası olanlar ve bağışıklığı düşük kişiler dikkat etmeli

Sağlıklı bireyler için ciddi bir hastalık riski düşük olsa da uzmanlar belirli grupların çok daha dikkatli olması gerektiğinin altını çiziyor.

Vücudunda açık yara, kesik, yeni yapılmış dövme veya cerrahi işlem izi bulunan kişilerin, korumasız bir şekilde sıcak deniz sularına girmemesi öneriliyor. Ayrıca karaciğer rahatsızlığı, diyabet veya zayıf bağışıklık sistemine sahip olan bireyler de enfeksiyona karşı açık hedef haline gelebiliyor.

Bakteri açık yaralardan vücuda girdiğinde şiddetli ağrı, kızarıklık ve şişliğe yol açarken, tedavi edilmediğinde kan zehirlenmesine kadar varabilen ciddi tablolara neden olabiliyor.

Deniz ürünleri tüketimine ve su yutmamaya dikkat

Bakteri sadece yaralardan değil, aynı zamanda kirli deniz suyunun yanlışlıkla yutulmasıyla da vücuda geçebiliyor. Bu durum özellikle çocuklar için risk oluşturuyor.

Bunun yanı sıra, bakterinin midye ve istiridye gibi kabuklu deniz canlılarında birikebileceğini belirten uzmanlar, iyi pişmemiş deniz ürünlerinin tüketilmesinin mide krampları, kusma ve ishale yol açabileceğini hatırlatıyor.

Tatilcilerin yerel plaj uyarılarını dikkate almaları ve sudan çıktıktan sonra yaralarında ani bir değişim fark etmeleri durumunda acilen bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekiyor.