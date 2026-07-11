Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son hava tahmin haritalarına göre, hafta sonu Türkiye genelinde farklı hava koşulları etkili olacak. Hafta sonu boyunca yurdun batı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında ve üzerinde seyrederken, bazı bölgeler için yağış uyarısı yapıldı.

Bugün, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı şeridi (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin) ile Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimleri ve Toroslar mevkii (Antalya’nın iç kesimleri, Isparta, Burdur, Adana, Osmaniye, Mersin çevreleri) gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İç Anadolu’nun genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken; Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güneşli hava hakim olacak.

Günün en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara’da 31, İstanbul’da 30, İzmir’de 35, Antalya’da 31 ve Diyarbakır’da 40 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar birkaç derece daha artacak

Yarın, sıcak havanın özellikle iç ve batı kesimlerde etkisini bir miktar daha artıracağı tahmin ediliyor. Ankara’da sıcaklığın 33, İzmir’de 36, Diyarbakır’da ise 41 dereceye çıkması öngörülüyor.

Yağışlı hava pazar günü de etkisini sürdürecek ancak etki alanı daralacak. Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Akdeniz’in batı ve orta kesimlerinde yerel sağanak geçişleri bekleniyor. İstanbul’da ise hafta sonu boyunca sıcaklığın 30 derece bandında sabit kalacağı ve nem oranının yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, özellikle Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgelerinde etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle vatandaşları öğle saatlerinde güneş çarpmasına karşı uyardı. Öte yandan, Karadeniz ve Akdeniz’in iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.