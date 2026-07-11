Apple’dan OpenAI’a dava: Ticari sırlarımızı çaldılar

Teknoloji dünyası, yapay zeka pazarındaki hakimiyet yarışında dev bir hukuk savaşına sahne oluyor. Apple, Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesinde açtığı davada, OpenAI’ın gizli ticari sırları ve yeni nesil cihaz tasarımlarını hukuksuz şekilde ele geçirdiğini ileri sürdü.

Dava dilekçesinde, OpenAI’ın bu gizli bilgileri kendi geliştirmekte olduğu ve bu yıl tanıtılması beklenen yapay zeka tabanlı yeni donanım projelerinde kullandığı iddia edildi. Apple, söz konusu davanın gerekçesini ticari sırların kötüye kullanımı ve sözleşme ihlali olarak temellendirdi.

Eski çalışanlar ve kritik belgeler

Apple’ın iddialarının merkezinde, yakın zamanda OpenAI kadrosuna katılan eski çalışanları yer alıyor.

Şirket, Ocak 2026’da Apple’dan ayrılarak OpenAI’a geçen mühendis Chang Liu’nun, ayrılış sürecinde şirket bilgisayarlarını iade etmediğini ve eski iş arkadaşının bilgisayarı üzerinden Apple’ın henüz piyasaya sürülmemiş ürünlerine ait onlarca gizli donanım dosyası, mühendislik sunumu ve teknik veri indirdiğini öne sürdü.

Davadaki bir diğer kritik isim ise Apple’ın eski iPhone ve Apple Watch tasarım lideri, şimdiki OpenAI Donanım Başkanı Tang Tan oldu.

Apple, Tan’ın istifa etmeden önce tedarikçi bilgilerini OpenAI’a sızdırdığını ve işe alım süreçlerinde Apple mühendislerine yanlarında şirkete ait parçaları getirmeleri yönünde talimat verdiğini iddia etti.

OpenAI sözcüsü Drew Pusateri ise iddialara karşı çıkarak, başka şirketlerin ticari sırlarıyla ilgilenmediklerini ve yalnızca yenilikçi teknolojiler geliştirmeye odaklandıklarını savundu.

Ortaklıktan hukuk savaşına

Bu dava, iki teknoloji devi arasındaki ilişkilerin tamamen koptuğunu da gözler önüne serdi. Apple ve OpenAI, 2024 yılında ChatGPT’nin Apple ürünlerine entegre edilmesi amacıyla büyük bir ortaklık duyurmuştu.

Ancak geçtiğimiz aylarda OpenAI’ın, Apple’ın kendi ürünlerini yeterince öne çıkarmadığı gerekçesiyle sözleşme ihlali davası açmayı düşündüğü iddia edilmişti. Son dönemde Apple’dan en az on üst düzey mühendisi kadrosuna katan OpenAI’ın, bu transferlerle doğrudan Apple’a rakip bir donanım bölümü kurmayı amaçladığı belirtiliyor.

Sektördeki dengeler değişebilir

Geliştirilmekte olan yapay zeka cihazının bu yıl sonuna doğru tanıtılması beklenirken, açılan davanın bu takvimi sekteye uğratabileceği ifade ediliyor.

Ayrıca bu hukuki süreç, OpenAI’ın yakın zamanda gerçekleştirmeyi planladığı milyarlarca dolarlık halka arz (IPO) sürecini de zora sokabilir.

Sektör uzmanları, yapay zeka asistanlarının gelecekte ekran ve uygulama bağımlılığını azaltacağını öngörürken, bu davanın akıbetinin teknoloji dünyasındaki liderlik yarışını doğrudan şekillendireceği düşünülüyor.