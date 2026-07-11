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Dünya
AA 11.07.2026 01:12

Trump, kendisine suikast düzenlemeleri halinde İran'ın 'hiç görülmemiş seviyede bombalanmasını' istedi

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yönelik bir suikast planını gerçekleştirmeleri durumunda İran'ın "daha önce hiç görülmemiş seviyede bombalanmasını" istediğini açıkladı.

Trump, kendisine suikast düzenlemeleri halinde İran'ın 'hiç görülmemiş seviyede bombalanmasını' istedi

Başkan Trump, New York Post gazetesine yaptığı açıklamada, İran'ın kendisine yönelik suikast planlarında başarılı olması durumunda "talimatlar verdiğini" ifade etti.

Trump, Tahran yönetimi için bunun bedelinin "çok ağır olacağını" söyledi.

Uzun zamandır Tahran yönetiminin "hedef listesinde" olduğunu kaydeden Trump, suikast girişiminde bulunması durumunda İran'ı "daha önce hiç görülmemiş seviyede bombalamaları için talimat verdiğini" belirtti.

İsrail'in bu hafta ABD Başkanına yönelik bir suikast planına dair istihbarat aldığına dair çıkan haberlere ilişkin görüşü sorulan Trump, İran'ın bu konuyla ilgili yeni bir planı olmadığını ancak Tahran'ın ölüm listesinde yıllardır "ilk sırada" yer aldığını ifade etti.

Haberde ayrıca Tahran'ın, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıyı yönettiği 2020 yılından bu yana Trump'ı hedef listesine koyduğu bilgisine yer verildi.

Bu hafta Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı çatışmalarla ABD-İran gerilimi tekrar yükselirken, ABD saldırısında hayatını kaybeden eski İran lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine katılanlar Trump karşıtı sloganlar atarak Hamaney'in intikamının alınmasını istemişti.

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