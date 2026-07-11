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Türkiye
TRT Haber 11.07.2026 08:02

Çankaya Belediyesine "rüşvet" soruşturması: 36 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü kurma iddialarıyla başlatılan operasyonda şu ana kadar 27 kişi yakalandı.

Çankaya Belediyesine "rüşvet" soruşturması: 36 gözaltı kararı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılık koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma ve verme" ile "ihaleye fesat karıştırma" suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile birlikte toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yargı mercilerince ayrıca şüphelilerin adreslerinde arama yapılması ve suç unsurlarına el konulması talimatı verildi.

Ekiplerin sabah saatlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 27’si yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, Çankaya Belediyesi'nde polis ekiplerince arama yapıldı.

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