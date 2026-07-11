İletişim Başkanı Duran'dan Srebrenitsa mesajı

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı dolayısıyla açıklamada bulundu.

Soykırımın, 8 binden fazla Boşnak Müslümanın hayatına mal olduğunu hatırlatan Duran, şunları kaydetti:

"İnsanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olarak hafızalara kazınan Srebrenitsa Soykırımı, aradan geçen 31 yıla rağmen vicdanlarda derin bir yara olmaya devam etmektedir. Bu büyük trajedi, insanlık onuruna karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olarak hafızalardaki yerini korumaktadır. Srebrenitsa Soykırımı'nda katledilen kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, Bosnalı kardeşlerimizin acısını ve hüznünü yürekten paylaşıyorum.

Türkiye, Bosna Hersek'ten Kosova'ya, Kafkasya'dan Orta Doğu'ya, Gazze'den Afrika'ya kadar nerede zulüm, haksızlık ve insani dram yaşanıyorsa barışın, adaletin ve insan onurunun yanında durmayı, mazlumların sesi olmayı kararlılıkla sürdürecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, 'Daha adil bir dünya mümkündür.' Bu anlayışla, insanlığın ortak vicdanını güçlendirmek ve kalıcı barışın tesisi için çalışmaya devam edeceğiz."