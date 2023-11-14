Park halindeki kamyonetin camını çaldılar

Olay, geçtiğimiz pazar günü sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Gazi Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede hurdacılık yapan Sinan Özer, akşam iş bitiminde kamyonetini yaşadığı binanın önüne park edip evine çıktı. Sabaha karşı uyanan Özer'in annesi, balkondan aşağıya baktığında kamyonetin plakasının yerde olduğunu fark etti.

Durumu öğrenen Özer, hemen aracının yanına indi. Özer, kamyonetinin ön camının çalındığını fark etti ve durumu emniyet güçlerine bildirdi.

Yaşanan olayın ardından Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ise hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.