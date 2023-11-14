Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 14.11.2023 16:37

Park halindeki kamyonetin camını çaldılar

İstanbul Sultangazi'de bir hırsız, park halindeki kamyonetin ön camını çalarak kaçtı.

Park halindeki kamyonetin camını çaldılar

Olay, geçtiğimiz pazar günü sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Gazi Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede hurdacılık yapan Sinan Özer, akşam iş bitiminde kamyonetini yaşadığı binanın önüne park edip evine çıktı. Sabaha karşı uyanan Özer'in annesi, balkondan aşağıya baktığında kamyonetin plakasının yerde olduğunu fark etti.

Durumu öğrenen Özer, hemen aracının yanına indi. Özer, kamyonetinin ön camının çalındığını fark etti ve durumu emniyet güçlerine bildirdi.

Yaşanan olayın ardından Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ise hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

ETİKETLER
İstanbul Hırsızlık
Sıradaki Haber
Sakarya'da çıkan yangın ahşap evi küle döndürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:09
'Susuz' Gazze'ye yağmur yağdı
17:07
Sultan II. Mahmud'un imzasını taşıyan levhanın restorasyonunda sona doğru
16:49
Ambulans helikopter 8 aylık bebek için havalandı
16:45
İsrail şimdi de bir hastanenin acil girişine göz yaşartıcı gaz attı
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacer Muhterem Coşan'ın cenazesine katıldı
16:28
Ambargolara karşı kurulan ASELSAN, 48'inci yaşını kutluyor
Dalgıçlar, Van Gölü'nün yıllar önce yükselmesiyle su altında kalan antik yolda yürüdü
Dalgıçlar, Van Gölü'nün yıllar önce yükselmesiyle su altında kalan antik yolda yürüdü
FOTO FOKUS
Gazze'ye yağmur yağdı: Filistinli çocuklar böyle sevindi
Gazze'ye yağmur yağdı: Filistinli çocuklar böyle sevindi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ