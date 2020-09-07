Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir marketin duvarının delinerek özel aparatla açılan çelik kasadan 45 bin lira çalındığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 42 yaşındaki hırsızlık şüphelisi S.K'nin İstanbul'a kaçtığını belirleyen ekipler, Bağcılar ilçesinde bir adrese düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan S.K, ifadesinde, işlediği hırsızlık suçlarından aldığı para cezalarını ödemek için olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.