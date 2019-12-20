Türkiye
Panelvanda boğulmak üzere olan 30 düzensiz göçmen kurtarıldı20 Aralık 2019 Cuma 12:35 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 12:45
Edirne'nin Havsa ilçesinde panelvanda havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, 23 Kasım Caddesi'nde şüphelendikleri panelvanı durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde havasızlıktan boğulmak üzere oldukları anlaşılan Pakistan uyruklu 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Organizatör oldukları iddiasıyla Pakistan uyruklu M.E. ile C.U, M.A, D.K. ve K.B gözaltına alındı.
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA