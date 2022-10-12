Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Hatay'da pamuk hasadı sürüyor.

Olgunlaşmasının ardından tarlalardan toplanan pamuk, kentteki 76 çırçır fabrikasına gönderiliyor. Pamuk yığınları burada bir süre güneşte bekletilerek kurutuluyor.

[Fotoğraf: AA]

Ardından yoğun bir işlemden geçirilen pamuğun lifi tekstil sektöründe kullanılmak üzere çiğidinden (çekirdek) ayrılıyor.

Pamuğun lifleri tekstil, çekirdeği yağ, küspesi hayvancılık sektöründe kullanılması için işlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor.

[Fotoğraf: AA]

"Mesaimiz sabah ezanında başlıyor"

Üretici Osman Sönmez, bu yıl 90 dönümde pamuk ekimi yaptığını söyledi.

Ürünün hasadının devam ettiğini anlatan Sönmez, pamuğu işçilerin yardımıyla elle topladıklarını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Sönmez, ekiminden gübresine, çapasından sulanmasına ve toplanmasına kadar pamuğun zahmetli bir sürecinin bulunduğunu dile getirdi.

Pamuk işçisi Nusret Çakıcıoğlu da hasada sabahın ilk ışıklarıyla başladıklarını ifade etti.

Birçok üreticinin daha verimli olduğu için pamuğu elle toplamayı tercih ettiğini aktaran Çakıcıoğlu, "Mesaimiz sabah ezanında başlıyor. Önlüklerimizin içerisine topladığımız pamukları belli aralıklarda tartar ve kamyonlara dökeriz. Kilo olarak ne kadar topladıysak o kadar para kazanıyoruz. Günlük ortalama 400 ile 500 lira arasında ücret alıyoruz" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Fabrikamız 7 gün 24 saat çalışıyor"

Çırçır fabrikası sahibi Bilal Kara, pamuğun her parçasıyla ekonomiye kazandırıldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Hatay'da pamuk hasadının tüm hızıyla sürdüğünü dile getiren Kara, tarladan toplanan kütlü pamuğun işlenmek üzere çırçır fabrikalarına getirildiğini belirtti. Kara, şunları kaydetti:

"Hasat edilen pamuklar nemliyse güneşte havalandırıp kurutmaya alıyoruz. Ardından çırçır işlemine başlıyoruz. Fabrikamız 7 gün 24 saat çalışıyor. Fabrikamızda günde 90 ton kütlü pamuk işlemi yapıyoruz. Kütlü pamuğu çiğidinden ayırıp, çiğidini yem fabrikasına, elyafını da iplik fabrikalarına satıyoruz. Pamuk bizim için çok güzel bir nimettir."