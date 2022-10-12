Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 12:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 51 ton ele geçirildi
İstanbul Tuzla'da şüphe üzerine takip edilen bir aracın girdiği otoparkta arama yapan polis, 3 farklı araçta toplam 51 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi. Kaçak akaryakıta el konulurken iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Polis, 5 Ekim Çarşamba gecesi Tuzla Orhanlı Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı takip etti. Araç özel bir geri dönüşüm tesisinin otoparkına girdi. Polis gerekli izinleri alarak, otoparka girerek araçta arama yaptı.
[Fotoğraf: DHA]
3 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi. Otoparkta park halinde bekleyen bir tır ve kapalı kasa kamyonette de arama yapan polis, toplam 48 ton daha kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Gözaltına alınan R.A. ve F.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: İstanbul Kaçak Akaryakıt Kaçakçılık
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