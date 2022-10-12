İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, "tütün mamulleri ve makaron (filtreli sigara kağıdı) kaçakçılığı, makaron sigara imalatı ile içki kaçakçılığı" suçları soruşturması kapsamında çalışma yürüttü.

Kent merkezi ve Çarşamba ilçesinde belirlenen 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, 347 bin 637 doldurulmuş makaron, 1 milyon 194 bin 400 dal boş makaron, 83 paket 1 kilogramlık tütün, 47 sigara sarma makinesi, 8 kompresör ve parçaları, 72 sigara mentolü, 6 bin 227 sigara paketlemede kullanılan sigara poşeti, 1542 adet TAPDK bandrolü, 142 bin 40 gram açık kıyılmış tütün, 21 şişe gümrük kaçağı içki, 5 paket gümrük kaçağı sigara, 141 paket sigara sarma kağıdı, 35 bin sigara filtresi, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 2 tabanca şarjörü ile 291 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 22 zanlı emniyete götürüldü.