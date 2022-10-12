Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 12:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yasak yolda skuter kullanan 16 kişiye 6 bin lira ceza
[Fotograf: DHA]
Adana’da polis ekipleri 'skuter' denetimi yaptı. Uygulamada, yasak yollarda skuter kullanan 16 kişiye 6 bin 832 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde artan skuter kazalarını önlemek amaçlı kentte denetim yaptı.
Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde uygulama noktası kuran ekipler, yasak olmasına rağmen yol üzerinde skuter sürenleri durdurdu.
Gerekli uyarılarda bulunan ekipler, kullanımı yasak olan yolda skuter süren 16 kişiye toplam 6 bin 832 lira ceza kesti.
Kentte 10 Ekim’de akşam saatlerinde müzisyen Ersin Lastikçi, elektrikli skuter kullandığı sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
Son Haberler
- 12:21
- 12:20
- 12:21
- 12:24
- 12:14
Sıradaki Haber
İstanbul Kadıköy'de patlamanın yaşandığı bina yıkılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz