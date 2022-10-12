Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 11:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da otoyolda tır devrildi: Yola pirinçler saçıldı
[Fotograf: AA]
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde pirinç yüklü tır otoyolda devrildi. Meydana gelen kazada tırın sürücüsü yaralanırken, pirinçler yola ve refüje dağıldı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda C.Ö. idaresindeki tır, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yola ve refüje dağılan tırın dorsesindeki pirinçler, firma çalışanlarınca toplandı.
Etiketler: Adana
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