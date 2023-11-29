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Türkiye
AA 29.11.2023 13:59

Palandöken'e ilk günden büyük ilgi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak heyecanı başladı.

Palandöken'e ilk günden büyük ilgi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kasım ayındaki yoğun kar yağışı, her sezon depolanan kar ve suni karlamayla pistlerin hazır hale getirildiği Palandöken, Türkiye'de kayak heyecanının ilk başladığı merkez olma özelliği taşıyor.

Palandöken'e gelen çok sayıda ziyaretçi, 96 santimetre sıkıştırılmış karda sezonun ilk kayağını yaptı.

İlk günde pistlerde yoğunluk oluşturan ve telesiyej sistemlerinden ücretsiz yararlanan misafirler, snowboard ve kayak keyfi yaşadı.

Kayak eğitmeni Emin Atalay, sezonun ilk gününde kayak yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Ziyaretçilerin yoğun ilgisine dikkati çeken Atalay, "Mükemmel bir zemin. Bu yıl da ilk kayağı yaparak kasım ayında Türkiye'de bir ilki yapıyoruz galiba. Vatandaşların da şu an çok ilgisi var. İlk günün zevkini çıkarıyoruz. Hafta içi olmasına rağmen millet telesiyej sırası bekliyor. Buraya gelen değil gelmeyen pişman olur. Herkesi Ejder 3200'e bekliyoruz" diye konuştu.

Kayakseverlerden Taha Güney ise güzel bir havada sezonu açtıklarını dile getirerek, "Kar kalitesi müthiş, yoğunluk var. Sezonun ilk günü ücretsiz oldu. Hafta içi olmasına rağmen bayağı kalabalık bir gün. Herkes sıra bekliyor ama gerçekten bu havaya yakışır bir gün. Bu sene bol kar olacak gibi görünüyor. Herkesi Erzurum'a, Palandöken'e bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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