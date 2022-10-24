Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 15:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Palamut bolluğu fiyatlara da yansıdı
[Fotograf: İHA]
Denizde yaşanan palamut bolluğu hem balıkçıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürüyor. Geçtiğimiz haftalarda tanesi 100 liradan satılan palamut şimdilerde 3 tanesi 100 liradan satılıyor.
Karadeniz'e kıyısı olan Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada'ya açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, limanına kasalarca palamutla döndü.
Sabah saatlerinde araçlara yüklenen balıklar, Edirne’de balık tezgahlarını şenlendirdi.
[Fotoğraf: İHA]
Geçtiğimiz haftalarda tanesi 100 liradan satılan palamut balığı, bugün ise 3 tanesi 100 liradan satışa sunuldu.
Edirneli vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde palamut balığına yoğun ilgi gösterdi. Bereketli geçen av nedeniyle hem balıkçılar hem vatandaş büyük sevinç yaşadı.
Etiketler: Balıkçılık Edirne
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