Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 14:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de orman yangını
[Fotograf: DHA]
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan müdahaleye, havanın kararması nedeniyle ara verildi.
Düldül Dağı eteğindeki ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu dün başlayan yangına, sabah saatlerinde yeniden müdahale başlatıldı.
Sarp arazi yapısı nedeniyle ekiplerin karadan ulaşmakta güçlük çektiği alevler, helikopterle kontrol altına alınmaya çalışıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Havanın kararması üzerine yangına havadan müdahaleye ara verildi.
Etiketler: Orman Yangını Osmaniye
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