Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi Hayrettin Dede Caddesi'ndeki bir eve 21 Ekim'de soruşturma için giden polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına A.E, R.H. ve A.H, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta 21 Ekim Cuma günü gasp ihbarı üzerine gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan üç polis yaralanmış, şüphelilerden biri etkisiz hale getirilmiş, biri olay yerinde yakalanmıştı. Daha sonra düzenlenen operasyonla kaçan iki şüpheli gözaltına alınmıştı.