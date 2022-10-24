Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 13:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
Erzincan'da otomobil şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Fırat D'nin kullandığı otomobil, Kemah-Erzincan kara yolunun Çiğdemli köyü yol ayrımında şarampole devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra yaralanan araçtaki M.C.A., A.K., H.D., A.K.D., Z.M.D. ve M.M.D. ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Erzincan Trafik Kazası
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