Önceki gün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı'nda, Mahmut Yağız Balcı, kullandığı ve arkadaşı Ada Kayahan'ında bulunduğu scooterla yolun karşısına geçtiği sırada, M.C.G. kontrolündeki otomobil çarptı.

Kazada scooterda bulunan iki lise öğrencisi de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Mahmut Yağız Balcı’nın lise son sınıf öğrencisi olduğu, ilk ve ortaokul arkadaşı Ada Kayahan ile dershaneden çıktıktan sonra buluşup yemek yedikleri ve ardından Balcı’nın arkadaşını evine bırakmaya giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.