Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 15:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
İki liseli gencin ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü tutuklandı
Antalya'da bindikleri scooter ile eve giden lise son sınıf öğrencilerine otomobil çarptı. Hayatının baharındaki iki genç hastanede can verdi. İki lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.
Önceki gün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı'nda, Mahmut Yağız Balcı, kullandığı ve arkadaşı Ada Kayahan'ında bulunduğu scooterla yolun karşısına geçtiği sırada, M.C.G. kontrolündeki otomobil çarptı.
Kazada scooterda bulunan iki lise öğrencisi de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden Mahmut Yağız Balcı’nın lise son sınıf öğrencisi olduğu, ilk ve ortaokul arkadaşı Ada Kayahan ile dershaneden çıktıktan sonra buluşup yemek yedikleri ve ardından Balcı’nın arkadaşını evine bırakmaya giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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