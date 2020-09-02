Ankara’nın Nallıhan ilçesi Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde dün saat 16.20 sıralarında bir kez daha orman yangını başlamıştı.



Yangına Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 2 uçak, 6 helikopter, 127 arazöz, 8 dozer ve 650 personelle müdahale edildi.

Rüzgarın etkisiyle gece saatlerinde güç kazanan yangına itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu büyük bir alan kül olmaktan kurtarıldı.



Alevlerin yaklaştığı Nallıgölcük ve Beyalan mahalleleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangını söndürme çalışmalarına, güneşin doğuşuyla birlikte helikopterler ve tanker uçaklar da katıldı.

Yangına müdahale çalışmalarını bir süre koordine eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının büyük ölçüde kontrol altına alıdığını açıkladı.

