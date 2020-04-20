Haber Giriş: Kaynak: DHA
Özel harekat polislerine drone ile çikolata gönderdi
İstanbul Sultanbeyli'de, koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden bir vatandaş, özel harekat polislerine drone ile çikolata ikram etti.
Sultanbeyli ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamayan bir kişi, dışarıda bekleyen özel harekat polislerine drone ile çikolata gönderdi.
O anlar mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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