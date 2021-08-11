Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 00:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Oyuncu Sabina Toziya vefat etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Usta oyuncu Sabina Toziya 75 yaşında hayatını kaybetti. Toziya, birçok dizi ve filmde rol aldı.
Oyuncunun vefatını senarist Bahadır Özdener, sosyal medya hesabından, "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Hayriye annemizi Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" sözleriyle duyurdu.
Usta oyuncu, geçen sezon oynadığı diziden sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 1946'da dünyaya gelen Toziya, Üsküp Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. "Muhteşem Yüzyıl" dizisinin yanı sıra sinemada da "Bal Kaymak" ve "Annemin Yarası" filmlerinde rol aldı.
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