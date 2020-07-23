İstanbul Gaziosmanpaşa'da, ismi öğrenilemeyen bir sürücünün kullandığı otomobil, yokuş yukarı çıkarken önüne bir çocuk çıktı. Sürücü, çocuğa çarpmamak için otomobili yokuşta durdurdu.

Son anda kurtuldular

Sürücüsü tarafından tekrar hareket ettirilmek istenen otomobil, bir anda geriye doğru kaymaya başladı. Kayan otomobilin arka tarafı kaldırıma çarparken panikleyen sürücü otomobilini karşısında bulunan binaya doğru sürdü.

Binanın önünde bulunan demir korkulukları aşan otomobil, bir dairenin girişine çarparak durdu. Saniyeler önce binanın önünde oynayan ve otomobilin geldiğini görünce kaçan 2 kız çocuğu otomobilin altında kalkmaktan son anda kurtuldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kurtarıldı.