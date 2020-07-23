Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Ereğli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dedeler köyünde bazı kişilerin bahçelerinde izinsiz kazı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede yaptıkları araştırmada 5 şüpheliyi zinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Operasyonda, dedektör, kazma, kürek, dizüstü bilgisayar ve orak gibi malzemeler ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.