Mersin'deki Ata Otopark ve Yediemin Deposu'nda bine yakın araç ile 5 binin üzerinde motosiklet, sahipleri tarafından alınmayı bekliyor.

Piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira

Çoğu artık kullanılmayacak duruma gelen ve otların arasında kalan araçlar, görenlerin dikkatini çekiyor.

Dışarıdan hurdalık gibi görünen ancak içerisinde bir servet yatan depodaki araçların piyasa değerinin ise yaklaşık 50 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.

[Fotoğraf: DHA ]

"Bunlar milli servet, çürüyüp gitmesin"

Otopark ve depoyu 35 yıldır işleten 53 yaşındaki Ahmet Kuş ile oğulları Melih ve Mehmet, devletin kendilerine teslim ettiği araçlara gözü gibi bakarken, hurdaya dönen araçlar dahil hiçbirinin zarar görmemesi için gece gündüz depoda bekliyor.

Otopark işletmecisi Mehmet Kuş, araçların güvende olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Araçlar 7/24 gözetimimiz altında. 50 binden 500 bin TL'ye kadar araç var. Bunların yaklaşık piyasa değeri 50 milyon lira. 20 yıllık araçlar var burada. Adliyelerde işlemlerin yavaşlaması nedeniyle araçlar birikti. İşlemlerin hızlanması, bu araçların bir an önce yollara çıkmasını istiyoruz. Bunlar milli servet, çürüyüp gitmesin."