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Türkiye
İHA 14.09.2023 09:48

Oyun oynarken boğazına üzüm kaçtı

Teneffüsteyken eliyle fırlatıp yemeye çalıştığı üzüm tanesi yemek borusuna sıkışan 9 yaşındaki Taha A. yapılan cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştu.

Oyun oynarken boğazına üzüm kaçtı
[Fotograf: İHA]

İzmir’de yaşayan 4. sınıf öğrencisi Taha A., teneffüste arkadaşlarıyla oynarken yaş üzüm tanesini eliyle fırlatarak ağzıyla tutmaya çalıştı.

Üzüm tanesi yemek borusuna sıkışan 9 yaşındaki çocuk, hemen İEÜ Medical Point Hastanesine sevk edildi. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emre Divarcı ve Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Güneş Karakurt tarafından tedavi altına alınan hasta, başarılı bir operasyonla boğazını tıkayan üzüm tanesinden kurtuldu.

Yiyecekleri zaman zaman fırlatarak ağzıyla tutmaya çalıştığını belirten çocuk, bir daha böyle bir oyun oynamayacağını dile getirdi.

“Yiyecekleri artık çiğneyerek yiyeceğim”

Yaşadığı olayı anlatan Taha A., “Teneffüste arkadaşlarımla oynuyordum. Bir arkadaşım bana üzüm verdi. Üzümü elimle ağzıma fırlattım ama boğazımda kaldı. Acı hissettim. Nefes alamadım ve yutkunamadım. Kusmaya çalışırken arkadaşlarım öğretmenimi çağırdı. Ailem de gelip beni hastaneye götürdü.

Hastaneye gelince tedavi oldum. Şimdi kendimi iyi hissediyorum. Benim yaptığım hatayı kimse yapmasın. Yaparsanız belki nefes borunuza kaçabilir. Ben de yiyecekleri artık çiğneyerek yiyeceğim” diye konuştu.

Oyun oynarken boğazına üzüm kaçtı

“Bu oyunu sürekli yapıyordu”

Taha A.’nın annesi Kader A. da “Sabah saatlerinde oğlumun öğretmeni aradı ve Taha’nın boğazına üzüm kaçtığını söyledi. Apar topar okula geldik ve onu hastaneye götürdük. Taha o sırada çok kötüydü. Tükürüğünü bile yutamıyordu. Nefes borusuna kaçabilirdi, çok daha kötüsü olabilirdi. Ancak şu an çok şükür iyi. Buradaki tedaviden memnunuz. Hemen müdahale edildi, akciğer filmi çekildi.

Vakit kaybetmeden operasyona aldılar. Birkaç saat içerisinde de oğlum sağlığına kavuştu. Erkek çocukları daha hareketli oluyor. Biz her zaman Taha’ya nasıl yemek yemesi gerektiğini söylerdik. Taha bu oyunu sürekli yapıyordu. En sonunda böyle bir şeyle karşılaştık. Sanırım artık bir daha yapmaz. Bu olay ona tecrübe oldu. Arkadaşlarına da örnek olacak. Çocuklar yemek yerken dikkat etmeli” ifadelerini kullandı.

“Üzüm, yemek borusunu tıkamıştı”

Taha A.’nın hastaneye geldiğinde tükürüğünü yutamadığını aktaran Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emre Divarcı, “Maalesef üzüm yerken boğazına kaçmış. Öksürerek çıkartmaya çalışmış ancak çıkartamamış. Yutmaya çalışmış ancak üzüm tanesi yemek borusunu tamamen tıkamış. Üzümün soluk borusuna da kaçma ihtimali vardı ve bu durum çok tehlikeli.

Biz de hem yemek borusunu hem de soluk borusunu endoskopi ile değerlendirdik. Yemek borusunun tamamına yakınını tıkayan bir üzüm tanesi vardı. Üzüm tanesini çıkarttık. Soluk borusunda ise herhangi bir sorunla karşılaşmadık. İşlem başarılı bir şekilde sonlandırıldı ve aynı gün içerisinde hastamızı taburcu ettik” bilgisini verdi.

“Beslenmeyi oyun haline getirmemeli”

Yiyecekleri tüketirken dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Emre Divarcı, şu uyarıda bulundu:

“Bir kişinin yemek borusuna yiyecek kaçarsa ve sonrasında beslemeye çalıştığımızda yutamazsa bunun soluk borusuna kaçma ihtimali de var. Ayrıca bu tip durumlarda yemek borusunda yaralanma ihtimali de olabilir. Ancak en çok korkulan senaryo, yiyeceğin soluk borusuna kaçmasıdır. Bu yüzden beslenirken acele etmemek gerekir. Beslenme ciddi bir eylemdir. Bunu oyun haline getirmemek lazım. Cisimler yemek borusunu tıkayabilir, soluk borusuna kaçabilir. Bu sebeple yemek yerken dikkatli olunması gerekiyor.”

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