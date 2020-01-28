Oyun hamuru kutusuna uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Eskişehir'de oyun hamuru kutusuna uyuşturucu gizleyen kişi, gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında, önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.
Evde yapılan aramada, çocuk oyun hamuru kutusuna gizlenmiş 1 kilo 161 gram afyon sakızı, 336,38 gram reçine esrar, 65 sentetik uyuşturucu hap ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.
Etiketler: uyuşturucu narkotikSon Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 10:12