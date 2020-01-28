Aksaray'da hastaneye kaldırılan 12 kişinin tedavisi sürüyor
Haber Giriş: Kaynak: AA
Aksaray'da koronavirüse karşı tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan 10'u Çinli 12 kişinin tedavisi yataklı serviste devam ediyor.
[Fotoğraf: DHA]
Kapadokya turu kapsamında Aksaray'ın Sultanhanı ilçesine gelen Çinli 10 kişilik turist kafilesi ve 2 Türk vatandaşının koronavirüsüne karşı tedbiren kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri yataklı serviste sürüyor.
Ayrıca hastane personeli, turistlerin çantalarını tur şirketinin minibüsünden alarak hastaneye taşıdı.
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da, dün 10'u Çin vatandaşı 12 kişi, koronavirüsüne karşı tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.