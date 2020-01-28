Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcılarına yönelik soruşturma kapsamında programı kullandığı ve örgütte çeşitli görevler üstlendiği tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda operasyon düzenleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin zanlılardan 10'unu yakaladığı, diğer 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü açıklandı.