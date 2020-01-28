Ankara’da ByLock operasyonu: 21 gözaltı kararı
Haber Giriş:
Ankara'da, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10’u yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcılarına yönelik soruşturma kapsamında programı kullandığı ve örgütte çeşitli görevler üstlendiği tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar doğrultusunda operasyon düzenleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin zanlılardan 10'unu yakaladığı, diğer 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü açıklandı.
Etiketler: son dakika FETÖ operasyonu ankaraSon Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 09:29