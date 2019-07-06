Otoyolun, Gümüşova Rampaları mevkisi İstanbul istikametinde Mustafa Topçu idaresindeki 41 YV 158 plakalı tır ile Bilal S'nin kullandığı karayollarına ait 34 TL 4530 plakalı yol çizgi aracı ve Bahattin Altıntop yönetimindeki 17 AAB 271 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazaya, Halim Kaynarca yönetimindeki 34 DF 8869 plakalı bir firmaya ait yolcu otobüsü ve İbrahim Kalender'in sürdüğü 34 AJE 755 plakalı soda yüklü tanker de karıştı.

Olay sonrası, içinde yolcu bulunmayan otobüs ile soda yüklü tanker, şarampole savrularak kanala devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Otobüs sürücüsü öldü

Kazada, otobüs sürücüsü Halim Kaynarca olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilde bulunan yaralılar Birgül, Miraç ve Enes Altıntop ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Ankara yönünde ise trafik kontrollü sağlanıyor.

Karayolları ekiplerince yolun temizlenmesi ve yeniden trafiğe açılması için çalışma sürüyor.

Kaynak: AA