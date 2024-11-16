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Türkiye
AA 16.11.2024 10:33

Otoyolda tıra otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Otoyolda tıra otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotograf: AA]

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, 1. viyadük üzerinde Y.B. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tır dorsesinin altına giren otomobildeki 5 kişiden biri kaza yerinde hayatını kaybetti. İkisi çocuk 4 kişi ağır yaralandı.

Otoyolda tıra otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametindeki ulaşım ise kontrollü olarak sağlanıyor.

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