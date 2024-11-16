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Türkiye
AA 16.11.2024 07:39

Şile'de 100 bin fidan toprakla buluşturuldu

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, Orman Genel Müdürlüğü ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği iş birliğiyle yürüttüğü "1 Milyon Fidan Kampanyası" kapsamında, 100 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Şile'de 100 bin fidan toprakla buluşturuldu
[Fotograf: AA]

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şile Karaburun'da düzenlenen fidan dikme etkinliğine, İstanbul il protokolü, Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlükleri personeli, vakıf gönüllüsü üniversite öğrencileri ve projeye bağışta bulunan vakıfların mütevellileri katıldı.

Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner ve 2. Bölge Müdürü Arif Özsoy da törende, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu adına zeytin fidanı dikti.

Şile'de 100 bin fidan toprakla buluşturuldu

"Vakıf medeniyetimizin çevreye duyarlılığını gelecek nesillere aktarıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz Güner, 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 11 Kasım'ın "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan edildiğini belirtti.

Güner, "Biliyorsunuz, ecdadımız gittiği her yeri imar ederek medeniyet tohumları ekmiştir. Bizde onların izinden giderek bulunduğumuz coğrafyayı yeşertmeye devam ediyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz de bu düsturla ecdadımızın hassasiyetlerini dikkate alıyor. Yaptığımız törenle, '1 Milyon Fidan Kampanyası'nın ilk adımını atarak, doğaya sahip çıkma sorumluluğumuzu vurguluyor ve vakıf medeniyetimizin çevreye duyarlılığını gelecek nesillere aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şile'de 100 bin fidan toprakla buluşturuldu

"Çevreyi yeşerttiğimiz gibi ülke ekonomisine de katkı sağlamayı istiyoruz"

Vakıflar 2. Bölge Müdürü Arif Özsoy ise şunları kaydetti:

"Artan kent nüfusunun doğal alanları git gide daraltarak yaşadığımız kentleri yaşanmaz hale getirmiş olması, tüm insanlığın olduğu gibi bizlerin de ortak sorunudur. Bizlerin yarınlara daha yaşanabilir ve daha yeşil bir dünya bırakmak için gayret içerisinde olmamız gerekmektedir. Dikilen fidanların en önemli özelliği, hiç kuşkusuz çevreyi yeşillendirip ekosisteme katkısının yanında, doğadaki diğer canlıların da hayatını idame ettireceği meyveleri verecek olmasıdır. Bu sebepten fidanları, seçtiğimiz lokasyonda topoğrafik ve iklim özelliğine göre tasnif ederek diktik. Bu sayede zeytin, kestane, ıhlamur ve bal ormanı oluşturarak, çevreyi yeşerttiğimiz gibi ülke ekonomisine de katkı sağlamayı istiyoruz."

Program, yemek ikramıyla sona erdi. Dikilen fidanlar ise ÇEKUD yetkililerinin gözetim ve bakımında olacak.

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