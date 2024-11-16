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Türkiye
AA 16.11.2024 06:28

Ege ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz ve Ege'nin bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor.

Ege ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren İzmir'in geneli, Manisa ve Aydın'ın batısı ile Muğla'nın kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Giresun'un doğusu, Trabzon'un batısı ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde de sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli beklenen yağışların, kıyı kesimlerde sağanak, Rize ve Artvin'in yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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