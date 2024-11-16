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Türkiye
DHA 16.11.2024 04:56

Polis midibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Konya'da polis midibüsü ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7’si polis 11 kişi yaralandı.

Polis midibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: DHA]

Konya Emniyet Müdürlüğü’ne ait polis midibüsü, kavşakta dönüş yaptığı sırada Fahri A. yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu olarak bulunan Sebahat Filiz’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 7’si polis 11 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Filiz’in cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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