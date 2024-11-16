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Türkiye
AA 16.11.2024 03:44

Kütahya'da tırlar çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Kütahya'da tırlar çarpıştı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]

Kenan Akçay yönetimindeki gazbeton yüklü tır, Altıntaş - Dumlupınar kara yolunun 3. kilometresinde aynı yöne giden Fuat Sarıışık'ın kullandığı tıra çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Tırın kabininde sıkışan sürücü Akçay, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Yaralanan sürücüler Akçay ve Sarıışık, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Kenan Akçay'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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