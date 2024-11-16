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Türkiye
AA 16.11.2024 02:35

Anadolu Otoyolu'nda tırın çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde tırın çarptığı otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda tırın çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı

E.Ö. idaresindeki tır, otoyolun İstanbul istikameti Yeşilyayla mevkisinde önünde seyir halinde bulunan Kadir Ç. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Yolun emniyet şeridinde sürüklenerek bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Kadir Ç. araçta bulunan Şinasi S. ve Süleyman S. yaralandı.

Olay yerine gelen jandarma, karayolları ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar Sakarya Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazanın ardından aracıyla olay yerinden kaçan tır sürücüsünün otoyolun üzerinde bulunan bir dinlenme tesisine girerken jandarma tarafından yakalandığı belirtildi.

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