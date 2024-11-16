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Türkiye
AA 16.11.2024 03:54

Aydın'da 5 araç zincirleme kazaya karıştı: 1 ölü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 4 otomobil ve bir panelvanın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Aydın'da 5 araç zincirleme kazaya karıştı: 1 ölü
[Fotograf: AA]

C.Ç. idaresindeki otomobil, Aydın-Denizli Otoyolu Başaran mevkisinde bariyere çarptı, ardından aynı istikamette seyreden A.Y.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazayı gören Z.K. otomobilini, E.D. de otomobilini, yardım etmek için emniyet şeridine park etti.

Aydın'da 5 araç zincirleme kazaya karıştı: 1 ölü

Bu sırada Muhammed Kurt idaresindeki panelvan, emniyet şeridindeki otomobillere çarparak kaza alanına girdi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan diğer 4 sürücü, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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