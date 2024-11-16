Aydın'da 5 araç zincirleme kazaya karıştı: 1 ölü

C.Ç. idaresindeki otomobil, Aydın-Denizli Otoyolu Başaran mevkisinde bariyere çarptı, ardından aynı istikamette seyreden A.Y.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazayı gören Z.K. otomobilini, E.D. de otomobilini, yardım etmek için emniyet şeridine park etti.

Bu sırada Muhammed Kurt idaresindeki panelvan, emniyet şeridindeki otomobillere çarparak kaza alanına girdi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan diğer 4 sürücü, çevredeki hastanelere kaldırıldı.