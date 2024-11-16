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Türkiye
AA 16.11.2024 06:05

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferi yapılamayacak

Çanakkale'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan karşılıklı feribot seferleri iptal edildi.

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferi yapılamayacak
[Fotograf: AA]

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu iki güzergahta arabalı vapur seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.

Diğer hatlardaki seferler ise tarifeye göre yapılacak.

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