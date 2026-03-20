AA 20.03.2026 06:48

Otoyolda minibüs refüje çıktı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda panelvan tipi minibüsün karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Reşadiye Kavşağı mevkisinde ismi öğrenilemeyen minibüsün sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak orta refüje çıktı.

Orta refüjde yaklaşık 50 metre sürüklenen minibüs, yön levhalarını devirip köprülü kavşağın ayağına çarptı ve ters döndü.

Kazada, panelvan tipi minibüsün yolcu kısmında bulunan bir kişi araçtan 20 metre ileriye savruldu.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yolcu hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri incelemelerinin ardından kazada ölen yolcunun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

