Hafif Sağanak Yağışlı 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.03.2026 06:25

Büyükçekmece'de servis aracı devrildi: 1 ölü, 9 yaralı

Büyükçekmece'de servis aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

[Fotograf: AA]

D-100 Karayolu'nda Beylikdüzü istikametine giden personel taşıyan bir firmaya ait servis midibüsü, Bahçelievler Mahallesi mevkisinde bariyere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede önlem alırken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Recep Berkan Hodlioğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 9 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, servis aracının kaldırılmasının ardından açıldı.

Servis aracının devrildiği anlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan, kazanın ardından 5 kişinin daha ağrı şikayetiyle hastaneye başvurduğu öğrenildi.

İstanbul Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, tedavi altına alınan 9 yaralının genel durumunun iyi olduğunu belirterek, "Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Güney Marmara-Adalar hattında bazı feribot seferleri iptal edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
