Dünya
AA 26.03.2026 06:21

İsrailli aşırı sağcı vekil, Filistinli çocukların öldürülmesini savundu

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Yitzhak Kroizer, İsrail ordusunun, geçen haftalarda işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinin güneyinde Tubas'a bağlı Tammun beldesinde 2'si çocuk 4 Filistinliyi öldürmesini, "Cenin'de masum çocuk yok." sözleriyle savundu.

İsrailli aşırı sağcı vekil, Filistinli çocukların öldürülmesini savundu

The Times of Israel'in haberine göre, İsrail Meclisi'nde konuşan aşırı sağcı vekil Kroizer, Filistinli bir aileden 2'si çocuk 4 kişinin İsrail ordusu tarafından öldürülmesine destek verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da meydana gelen olayda, alışverişten dönen ailenin aracının İsrail askerleri tarafından hedef alınarak anne, baba ve 2 çocuğunun öldürülmesini savunan İsrailli vekil, "Her durumda İsrail askerlerinin arkasındayım, çocuklar ya da kadınlar yan hasar olsa da benim için önemi yok." ifadelerini kullandı.

Kroizer, "Cenin'de masum sivil yok. Cenin'de masum çocuk da yok." iddiasında bulunarak çocukların öldürülmesini destekleyen ifadeler kullandı.

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları gasbedilerek kurulan bazı yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden 2006'da çekilmesini hatırlatan Kroizer, çekilme sırasında doğan çocukların bugün kendilerine karşı Gazze'de savaştığını ileri sürdü.

ETİKETLER
İsrail Gazze
İran medyası: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında
07:33
Şanlıurfa'da selde mahsur kalan 10 kişilik aile kurtarıldı
07:19
Japonya İran savaşı nedeniyle devlet petrol rezervlerini kullanıma açıyor
07:16
Sosyal medyada tarihi karar: Meta ve YouTube suçlu bulundu
07:06
ABD ve İran şartlarını ortaya koydu: Barış için kim ne talep ediyor?
06:53
İran Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almaya hazırlanıyor
06:51
Bizim Çocuklar'ın Dünya Kupası yolundaki rakibi Romanya
Edirne'de F-16'lar ve Bayraktar Akıncı prova uçuşu yaptı
Edirne'de F-16'lar ve Bayraktar Akıncı prova uçuşu yaptı
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında sözleşme imzaladı
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında sözleşme imzaladı
