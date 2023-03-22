İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, otomobille şehriler arası uyuşturucu sevkiyatı yapıldığını tespit etti.

Polis ekiplerince otoyolda durdurulan otomobilde yapılan aramada, 9 kilo 645 esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 765 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar N.R. ve A.D, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.