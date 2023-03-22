Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otoyolda durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı
[Fotograf: AA]
Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde durdurulan otomobilde 9 kilo 645 gram uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, otomobille şehriler arası uyuşturucu sevkiyatı yapıldığını tespit etti.
Polis ekiplerince otoyolda durdurulan otomobilde yapılan aramada, 9 kilo 645 esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 765 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar N.R. ve A.D, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
Sıradaki Haber
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ramazan mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz