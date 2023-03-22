Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 13:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada
İstanbul'da 2'si çocuk 4 kişilik ailenin motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Motosikletin en arkasındaki kız çocuğunun, düşmemek için önündeki kadına sıkıca sarıldığı görüldü.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da aynı motosiklet üzerinde bir erkek bir kadın ve 2 çocuğun yaptığı tehlikeli yolculuk o esnada seyir halinde olan bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Görüntüler motosiklet sürücüsünün yolunu değiştirmesi ile sona ererken, o anlar cep telefonu kamerası kaydedildi.
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