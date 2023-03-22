İstanbul Gaziosmanpaşa'da aynı motosiklet üzerinde bir erkek bir kadın ve 2 çocuğun yaptığı tehlikeli yolculuk o esnada seyir halinde olan bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntüler motosiklet sürücüsünün yolunu değiştirmesi ile sona ererken, o anlar cep telefonu kamerası kaydedildi.