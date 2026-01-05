Çok Bulutlu 6.5ºC Ankara
AA 05.01.2026 17:47

Otoyol üzeri hizmet veren 156 dinlenme tesisi denetlendi

Ticaret Bakanlığı, şehirlerarası seyahat eden vatandaşları, fırsatçılığa ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı korumak amacıyla otoyol üzerindeki işletmelere yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Otoyol üzeri hizmet veren 156 dinlenme tesisi denetlendi
[Fotoüraf: AA Arşiv]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülke genelinde, otoyol üstü tesisler ve dinlenme tesislerinde denetimlerin yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Bu kapsamda yılbaşı dönemine ve yaklaşan eğitim-öğretim ara tatiline işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sadece geçtiğimiz cuma, cumartesi ve pazar günlerinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında, otoyol üzeri hizmet veren 156 işletme denetlendi. 11 bin 906 ürün ve ürün grubu tek tek incelendi. 158 aykırılık tespit edilerek ilgili işletmeler hakkında idari işlem süreçleri başlatıldı. Vatandaşlarımızın yolculuk esnasında mağdur edilmesine, fırsatçılığa ve mevzuata aykırı uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmemektedir. Bakanlık olarak adil, şeffaf ve güvenli piyasa düzeni için sahadayız, kararlıyız."

ETİKETLER
Denetim Ticaret Bakanlığı
