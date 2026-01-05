Palandöken'de kar kalınlığı 208 santimetreye ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 208, Kartalkaya'da 175, Keltepe'de 170, Sarıkamış'ta 166, Hakkari'de 159, Nemrut'ta 129, Palandöken 2'de 120, Yıldızdağı'nda 80, Ergan'da 71, Yıldıztepe'de 63, Erciyes'te 62, Ovacık'ta 60, Kümbet'te 51, Uludağ'da 47, Gevaş Abalı'da 42, Yedi Kuyular'da 39, Zigana ve Hesarek'te 23, Kartepe, Hazarbaba ve Süleymaniye'de 20, Murat Dağı'nda 18, Ilgaz'da 17, Yalnızçam ve Mersivan'da 15, Elmadağ'da 9, Denizli'de 8 ve Davraz'da 2 santimetre ölçüldü.

1 Ocak'ta ise kar kalınlığı Kartalkaya'da 204, Keltepe'de 200, Hakkari 146, Palandöken'de 135, Nemrut 118, Sarıkamış 115, Konaklı 100, Erciyes'te 80, Yıldızdağı 70, Erkan 70, Gevaş 47, Kartepe'de 46, Uludağ'da 57, Yıldıztepe'de 57, Elmadağ'da 10 santimetre olarak ölçülmüştü.