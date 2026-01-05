Çok Bulutlu 9.5ºC Ankara
TRT Haber, AA 05.01.2026 13:58

Palandöken'de kar kalınlığı 208 santimetreye ulaştı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 208 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Palandöken'de kar kalınlığı 208 santimetreye ulaştı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 208, Kartalkaya'da 175, Keltepe'de 170, Sarıkamış'ta 166, Hakkari'de 159, Nemrut'ta 129, Palandöken 2'de 120, Yıldızdağı'nda 80, Ergan'da 71, Yıldıztepe'de 63, Erciyes'te 62, Ovacık'ta 60, Kümbet'te 51, Uludağ'da 47, Gevaş Abalı'da 42, Yedi Kuyular'da 39, Zigana ve Hesarek'te 23, Kartepe, Hazarbaba ve Süleymaniye'de 20, Murat Dağı'nda 18, Ilgaz'da 17, Yalnızçam ve Mersivan'da 15, Elmadağ'da 9, Denizli'de 8 ve Davraz'da 2 santimetre ölçüldü.

1 Ocak'ta ise kar kalınlığı Kartalkaya'da 204, Keltepe'de 200, Hakkari 146, Palandöken'de 135, Nemrut 118, Sarıkamış 115, Konaklı 100, Erciyes'te 80, Yıldızdağı 70, Erkan 70, Gevaş 47, Kartepe'de 46, Uludağ'da 57, Yıldıztepe'de 57, Elmadağ'da 10 santimetre olarak ölçülmüştü.

Erzurum
